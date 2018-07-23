Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:53
Просмотров: 26

В Харькове изъяли партию кокаина на 1,5 миллиона гривен

В Харькове изъяли партию кокаина на 1,5 миллиона гривенО результате операции силовиков сообщил сегодня руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

По информации СБУ, наркотики везли в Украину из одной из стран Европы (какой именно, силовики пока не уточняют) и продавали большими партиями. Перевозкой занимались курьеры. Правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта кокаина и «экстази».

Одного из участников группировки задержали в Харькове вечером 19 июля, как утверждают в СБУ — во время продажи партии наркотиков за 30 тысяч евро. У него нашли три полиэтиленовых пакета с кокаином весом больше 300 граммов.

«По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «чёрного рынка» составляет почти полтора миллиона гривен», — говорят в Службе безопасности.

Начато уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах). Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: кокаин, сбу

Читайте ещё:

На Харьковщине разоблачили группировку, которая ввозила наркотики из Европы
Сегодня 10:10    82
СБУ викрила на хабарах керівництво Чернівціводоканал
21.07.2018 11:52    119
В Харькове при попытке теракта задержали диверсанта "ДНР"
21.07.2018 10:50    543
В Днепре возобновили производство хлора для очистки воды
20.07.2018 16:33    199
По поводу создания дефицита хлора СБУ начала проверку
20.07.2018 11:28    149
СБУ розпочато перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАЗОТ"
20.07.2018 11:25    134
Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків
20.07.2018 09:54    97
З YouTube видалили відео харківських руферів з танкового складу ЗСУ
18.07.2018 09:59    129
СБУ перекрыла канал контрабанды в Харьковской области
17.07.2018 08:41    160
СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю
16.07.2018 09:38    118
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 