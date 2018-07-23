В Харькове изъяли партию кокаина на 1,5 миллиона гривен

О результате операции силовиков сообщил сегодня руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

По информации СБУ, наркотики везли в Украину из одной из стран Европы (какой именно, силовики пока не уточняют) и продавали большими партиями. Перевозкой занимались курьеры. Правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта кокаина и «экстази».

Одного из участников группировки задержали в Харькове вечером 19 июля, как утверждают в СБУ — во время продажи партии наркотиков за 30 тысяч евро. У него нашли три полиэтиленовых пакета с кокаином весом больше 300 граммов.

«По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «чёрного рынка» составляет почти полтора миллиона гривен», — говорят в Службе безопасности.

Начато уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах). Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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