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В Харькове женился герой с острова Змеиный

В Харькове женился герой с острова Змеиный

В 67-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий и Владислава создали семью. С организацией церемонии помогли военные 229-го батальона территориальной обороны. Как сообщили в бригаде, Владислав проходил службу на острове Змеиный.

В первые дни войны их рота попала в плен, некоторое время судьба военных была неизвестна. В конце марта 19 военнопленных с острова вернулись в Украину. После освобождения, получив отпуск, Валерий сразу поехал в Харьков, где его ждала девушка. По пути он решил, что нужно создавать семью.

"Но как это реализовать в период войны в разрушенном городе? На помощь пришли бойцы 229 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО, которые помогли с организацией церемонии. Командир батальона Максим Зинченко поздравил молодоженов с созданием семьи и пожелал искренней любви, веры в победу, надежды и любви, которые станут основой счастливого будущего", - сообщили в бригаде.

Справка. Остров Змеиный расположен в Черном море, входит в состав Измаильского района Одесской области. Расположенный на Змеином населенный пункт имеет официальный статус поселка. Здесь есть почта, музей, отделение банка. В 2007 году обсуждалось строительство на острове православного храма

Остров стал легендарным во время российской войны. Фразу "Русский военный корабль, иди на...уй" произнес Роман Грибов, пограничник с острова Змеиный в ответ на требования капитана российского корабля сдаться. Она стала девизом украинского сопротивления. Сам Грибов попал в плен, был освобожден. Позже "Укрпочта" ввела в обращение марки и конверты с надписью "Русский военный корабль, иди на..."

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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