В Харькове женщина с двумя детьми пыталась выпрыгнуть из окна: подробности

Женщина угрожала выброситься с младенцем из окна многоэтажки, когда к ней наведались работники социальной службы. Многодетная мать не хотела пускать их в квартиру. Зато соседи говорят: социальные службы, как всегда опоздали, малышей надо было забрать гораздо раньше, ведь жили они в страшных условиях.

Всего в этой семье восемь детей. Двое старших проживают у бабушки, а еще двое уже должны были бы быть в интернате. Однако они до сих пор дома, и находятся в ужасной антисанитарии. В квартире отключены все коммуникации, даже свет. Соседи сочувствуют этим детям. Говорят, что лучше бы они жили в интернате, чем с такими горе-родителями, неопрятные, а через стены часто слышен их плач.

Лариса Ларина, соседка

Эта семья очень неблагонадежная, без конца пьянки, скандалы, драки, дети бегают до 12 часов ночи беспризорные, голодные, холодные, босиком! Таких, как они, нужно прав лишать и не давать им деток больше – они ж там пьяные каждый божий день! Каждый день скандалы, драки и попойки! И дети кричат каждый день, как резаные! Вот эту маленькую девочку годовалую оставляет полностью на этого маленького.

Виктория, соседка

Нет, бить – не бьют, только дети очень ночью плачут, очень сильно громко. И родителей почти никогда нет, дети всегда гуляют сами во дворе. - Скажите, а часто к ним соцслужбы приходят? - Не видели никогда их, чтобы они приходили, ни разу. Всегда жаловались на них, а с соцслужб тут ни разу никто не видел здесь.

Впрочем, на учете, уверяет заместитель главы администрации Слободского района по социальным и гуманитарным вопросам Денис Дорожкин, эта семья находится уже давно, но, как сказали социальные работники, явных причин для изъятия детей они не видели.

Денис Дорожкин, зам. главы администрации Слободского района по социальным и гуманитарным вопросам

В квартире бардак, остатки еды - ну ужасные условия содержания, дети были грязные - это видно невооруженным взглядом, неопрятные, некупаные. Так - внешне подстриженные, нормальные, здоровые дети, но при этом нельзя сказать, что эта семья детей не любит. Они любят их по-своему, но семья явно неблагополучная - у них искривленное понятие заботы о детях.

Но накануне мать заявила в полицию, что двое сыновей пропали. Малышей поймали в супермаркете на краже сладостей, и полицейский, который возвращал домой детей, собственно, и вызвал социальную службу. И реакция матери оказалась неадекватной. Она схватив полуторагодовалого дочь и 5-летнего сына побежала на 5 этаж, выбила окно и стала угрожать, что выпрыгнет.

Денис Дорожкин, зам. главы администрации Слободского района по социальным и гуманитарным вопросам

Она угрожала выпрыгнуть, она кричала, нецензурно выражалась и она угрожала тем, что выпрыгнет сама с маленьким ребенком и со вторым тоже. – Она была под алкогольным опьянением? – Мы не услышали от нее запаха алкоголя, и, судя по всему, она не была под воздействием алкоголя, потому что речь у нее была достаточно связная, хотя действия нельзя назвать нормальным. По признанию его супруга, она очень долго находится в таком состоянии. На почве этого у них и происходят все время скандалы.

Лидия, соседка

Вчера было очень много полиции, соцработники, и с горисполкома был кто-то. – А что она хотела сделать – выпрыгнуть из окна с ребенком? – Тааа, кто бы там выпрыгнул! Она окно разбила, и полицейский забрал ребенка с рук и говорит: «А теперь прыгай» – она там с газового баллончика всех поливала. На нее наручники надели, вывели и забрали ее с собой

У родителей взяли все необходимые анализы, чтобы выяснить, были ли они в состоянии алкогольного опьянения или нет. Вопрос о лишении их родительских прав будет решать суд, пока детей передали в медицинское учреждение.

Агентство Телевидения Новости