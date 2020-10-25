Происшествия
Перейти к списку новостей
25.10.2020 18:35
Просмотров: 228

В Харькове женщине стало плохо на избирательном участке

В Харькове женщине стало плохо на избирательном участке

В Харькове во время местных выборов на одном из избирательных участков женщине стало плохо - она потеряла сознание. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы находимся на избирательном участке номер № 631462. Несколько часов назад здесь человеку стало плохо. Пенсионерка лет 60 получила свой бюллетень и пошла в кабинку голосования, а затем упала",  - сказал корреспондент.

Как сообщила глава ТИК, у женщины температура была в норме. Она подошла к столу, получила свои избирательные бюллетени, прошла в избирательную кабину, знакомилась с составом избирательных округов и потеряла сознание.

Сразу же к ней подошли члены избирательной комиссии, которые начали ей оказывать первую медицинскую помощи. И сразу же была вызвана скорая медицинская помощь.

Когда женщина пришла в себя, то сообщила, что она гипертоник и в течение трех последних лет с ней такое случается, добавила глава ТИК.

Напомним, в Украине проходят местные выборы. Участки открыли в 8:00, они будут работать до 20:00.

Все, кто находится на избирательном участке, должны использовать средства индивидуальной защиты, а также придерживаться социальной дистанции. Для людей с симптомами респираторных заболеваний установили специальные кабинки и урны для бюллетеней.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 