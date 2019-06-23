В Харькове кандидат в депутаты подкупал избирателей бесплатными лекарствами

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

По данным правоохранителей, информация о том, что харьковчанам раздавали коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины, появилась в Сети.

«Люди расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата», – отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Справка. С начала предвыборной кампании полицией Харьковской области зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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