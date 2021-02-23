В Харькове кондитерская попала в скандал из-за тортов на 23 февраля
Администратор кондитерской не поняла критики и записала видеообращение, заявив, что каждый может праздновать все, что захочет.
В Харькове кондитерская "Fit kitchen" попала в скандал из-за тортов, выпеченных на 23 февраля. Об этом сообщает APnews.
"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", - заявила компания в сети, добавив тег #мужскойторт.
Однако подобный креатив пришелся по душе не всем. Некоторые пользователи начали обвинять бизнесменов в нарушении отечественного законодательства.
Впоследствии администратор кондитерской записала видеообращение, заявив, что каждый может праздновать все, что захочет.
«Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И тем более, не оскорблять людей – говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться», - заявила менеджер.
АВТОР: Денис Гаркавенко
Источник: apnews.com.ua/