В Харькове кондитерская попала в скандал из-за тортов на 23 февраля

Администратор кондитерской не поняла критики и записала видеообращение, заявив, что каждый может праздновать все, что захочет.

В Харькове кондитерская "Fit kitchen" попала в скандал из-за тортов, выпеченных на 23 февраля. Об этом сообщает APnews.

"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", - заявила компания в сети, добавив тег #мужскойторт.

Однако подобный креатив пришелся по душе не всем. Некоторые пользователи начали обвинять бизнесменов в нарушении отечественного законодательства.

Впоследствии администратор кондитерской записала видеообращение, заявив, что каждый может праздновать все, что захочет.

«Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И тем более, не оскорблять людей – говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться», - заявила менеджер.

АВТОР: Денис Гаркавенко

Источник: apnews.com.ua/

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