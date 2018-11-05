в Харькове курсантов заставляют мести улицы вместо учебы (видео)

По приказу руководства вуза улицы Харькова убирали курсанты 2-го курса факультета «Вооружение и военной техники».

Об этом сообщает «Городской Дозор» со ссылкой на «Антикоррупционный блок участников АТО»

"Сегодня мы проезжали мимо Нетеченскую набережную и увидели молодых ребят, которые подметали листья в парке. Мы поинтересовались, что это за дружинники, которые помогают коммунальным предприятиям КВБО и «Харьковблагоустройство». Оказалось, что это — студенты местного торгово-экономического колледжа и курсанты института танковых войск", - говорится в сообщении.

Как рассказали активистам курсанты, они работают в учебное время по указанию заместителя начальника института по тылу полковника Анатолия Зимницкого.

"Антикоррупционный блок» вместе с Дмитрием Марининым прибыл за разъяснением ситуации к начальнику ХВИТВ полковника Серпухова, но на рабочем месте его не застали", — пишет издание.

Заместителя начальника также не было на работе, как и других ответственных руководителей.

"После 40 минут безрезультатного ожидания мы отправились в военную прокуратуру, где подали заявление об этом позорном факте, который не только противоречит закону, но и подрывает авторитет украинской армии в глазах самих курсантов", — говорится в сообщении.

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