В Харькове машинам массово прокалывают колеса (ФОТО)

В Харькове машинам массово прокалывают колеса. Так, в ночь на 20 февраля пострадали владельцы сразу нескольких автомобилей на Салтовке и проспекте Гагарина.

"Ночью возле дома на Героев Труда, 36 прокололи колеса почти всем припаркованным машинам", - пишут очевидцы в Сети.

Возможной причиной этого, по словам комментаторов, стало то, что автомобили были припаркованы на газоне. Они заезжают туда через тротуар, оставляя на асфальте комья грязи.

В свою очередь владельцы пострадавших машин объясняют свое поведение нехваткой мест для парковки.

"Парковочных мест возле дома не хватает, на платных парковках все места также заняты, председатель дома не хочет заниматься вопросом выделения участка под парковку (хотя в соседнем доме выделили, и с этим проблем нет). Поэтому и ставят все там, где не ходят люди, так как для них есть асфальтированные дорожки и аллея немного дальше. На этом участке не растёт ничего, до него есть участок, где и кусты, и газон, — там не ставят машины. Если вы считаете это нарушением — вызовите копов, пусть составляют постановление. Зачем колеса пробивать??" – пишут люди.

Кроме того, по словам очевидцев, в ночь на 20 февраля были пробиты колеса у нескольких машин, припаркованных недалеко от "Таврии" на проспекте Гагарина.

"Какой-то странный перформанс на "Таврии В". С утра на парковке у всех машин пробиты колеса. Отверстия от острого предмета около 2 см", - сказано в сообщении.

Эта ситуация не вызвала сочувствия у пользователей Сети.

"Нечего ставить на ночь на стоянку супермаркета. Она для посетителей, а не для тазов местных жителей. Если негде больше ставить - перед покупкой авто надо думать, где его ставить", - так выглядит один из типичных комментариев.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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