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В Харькове мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь: ребенок в больнице

В Харькове мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь: ребенок в больнице

В Харькове правоохранители помогли 11-летней девочке, которую мать больше недели не пускала домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, к полицейскому офицеру общины Роганской поселковой территориальной общины обратились педагоги местной гимназии с просьбой помочь 11-летней ученице, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: мать девочки уже больше недели не пускает дочь домой. 

Девочка была вынуждена искать убежища у бывшего сожителя матери, который в настоящее время воспитывает ее младшего сводного брата.

Полицейский и социальные работники со службой по делам детей приехали домой к девочке. Женщина отказалась общаться со стражами порядка и свой поступок им никак не объяснила.

Ребенка отправили временно в Харьковскую областную детскую больницу. Сейчас правоохранители собирают все необходимые документы для привлечения женщины к ответственности и решения вопроса о лишении ее родительских прав.

Агентство Телевидения Новости

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