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В Харькове мать отказалась от своих маленьких детей
В Харькове мать отказалась от двух своих малолетних детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского отдела полиции.
Так, на днях в полицию из службы по делам детей поступила информация о том, что женщина ромской национальности отказывается от воспитания своего двухлетнего сына и годовалой дочери.
На место происшествия выезжала мобильная группа противодействия домашнему насилию.
Также на место была вызвана и бригада скорой медицинской помощи.
После осмотра были составлены акты изъятия детей.
Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.
Сейчас детям ничего не угрожает.
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