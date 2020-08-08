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В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”

В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”

В горсовете предложили усилить контроль карантина в ночных клубах и городском транспорте.

С таким предложением на селекторном совещании в горсовете выступил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, необходимо усовершенствовать систему контроля за выполнением ограничительных мер, так как система здравоохранения делает все возможное. Ужесточение контроль должно сократить количество заболевших и не повлияет на работу инфраструктурных объектов.

«Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс. Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро», – подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что 7 августа Харьков попал в “красную зону” карантина. Позже Минздрав опубликовал обновленные данные, где Харьков все еще в “зеленной зоне”. Однако, цифры показывают, что количество новых больных в регионе постоянно растет. Их число увеличилось до 100-150 человек в сутки.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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