В Харькове мужчина попал под поезд

В Основянском районе Харькова мужчина попал под поезд.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня, 17 июня, в 8:44 медикам скорой помощи поступил вызов на железнодорожную станцию "Харьков-Левада" к 33-летнему мужчине.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов через 2 минуты и выяснила, что мужчина шел в наушниках вдоль железнодорожного пути и был сбит поездом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 июня в 8:53 в полицию поступило сообщение о том, что поезд «Харьков-Левада-Греков» совершил наезд на пешехода.

В результате происшествия 33-летнего мужчину с травматической ампутацией ноги госпитализировали в больницу.

Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Агентство Телевидения Новости