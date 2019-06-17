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В Харькове мужчина попал под поезд

В Харькове мужчина попал под поезд

В Основянском районе Харькова мужчина попал под поезд.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня, 17 июня, в 8:44 медикам скорой помощи поступил вызов на железнодорожную станцию "Харьков-Левада" к 33-летнему мужчине.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов через 2 минуты и выяснила, что мужчина шел в наушниках вдоль железнодорожного пути и был сбит поездом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 июня в 8:53 в полицию поступило сообщение о том, что поезд «Харьков-Левада-Греков» совершил наезд на пешехода. 

В результате происшествия 33-летнего мужчину с травматической ампутацией ноги госпитализировали в больницу.

Информация внесена в журнал единого учета. 

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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