В Харькове на машину рухнуло дерево (ФОТО)

В Харькове на машину рухнуло дерево. По словам очевидцев, ЧП произошло 1 февраля. Автомобиль Daewoo Lanos бы припаркован на улице Рыбалко.

Официальная информация уточняется.

Отметим, что в этом году пока что сообщалось об одном упавшем дереве. В начала января рухнувшее дерево перегородило Стадионный проезд.

В конце сентябре из-за сильного ветра в Харьокве упало сразу несколько деревьев. Так, например, на ул. Мира дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. А около станции метро "Индустриальная" большая ветка разбила лобовое стекло машины и погнула крышу.

А в июле на Салтовке ветка дерева упала сразу на два автомобиля.

Источник: sq.com.ua

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