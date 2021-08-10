В Харькове на территории частного двора сгорел гараж, два авто и мотоцикл

Накануне на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного двора, что находится на ул. Николаева в Киевском районе Харькова. Возгорание произошло при попытке хозяина заправить машину топливом. Огонь быстро перекинулся на гараж и хозяйственную постройку, а также охватил автомобили Кiа Sportage, Иж-2715 и мотоцикл Иж Юпитер-3.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 80 кв.м. Существовала угроза для жилого дома, который стоял на расстоянии 6 м от очага пожара.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и полностью его ликвидировали.

В результате попыток спасти свое имущество 65-летний хозяин получил ожоги конечностей и был госпитализирован в Больницу неотложной скорой медицинской помощи Харькова.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости