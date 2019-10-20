20.10.2019 19:50
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В Харькове на улице похитили девушку: полиция ввела план-перехват
Харьковские правоохранители проверяют информацию о похищении человека.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от свидетеля.
По его словам, 20 октября на улице Большая Панасовская двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль "ВАЗ-21010" черного цвета и увезли в неизвестном направлении.
В силу введен план "Перехват".
Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.
Злоумышленников разыскивают.
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