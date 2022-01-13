В Харькове началась новая волна коронавируса - эпидемиолог

В Харькове началась новая волна коронавируса. Об этом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций центра контроля и профилактики болезней Анна Сухорукова.

"В последнюю неделю мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. Мы это расцениваем как начало следующей волны. Мы ожидали этого позже, где-то через 2-3 недели, но в нашей области она началась немного раньше. За неделю по области количество случаев выросло на 60%, и это за счет города Харькова: сам Харьков показал рост показателей почти в два раза", - отметила Сухорукова.

В мэрии тоже видят рост заболеваемости COVID-19, и это "настораживает", сказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, это связано с нарушениями карантинных ограничений во время новогодних праздников.

"Праздники, на которых мы встречались, обнимались, целовались, друг друга поздравляли", - отметила вице-мэр.

Рост заболеваемости также может быть связан с туризмом во время праздников, предположила эпидемиолог Сухорукова.

"Очень многие путешествовали на эти праздники: и на католическое Рождество, и на Новый год. Даже внутри страны мы наблюдаем — к нам пришла волна с запада. Возможно, там уже циркулируют другие штаммы", — сказала Сухорукова.

Отвечая на вопрос о том штамме, который превалирует в Харьковской области, Сухорукова отметила, что в регионе циркулирует штамм "Дельта", но не исключено, что распространяется и "Омикрон". Партию образцов отправили из Харькова в киевскую лабораторию 10 января.

"Систематически наша лаборатория отправляет образцы на секвенирование. Последние образцы отправляли вчера. Ожидаем на следующей неделе результаты. Мы предполагаем, что на сегодняшний день "Омикрон" может циркулировать, он есть в Украине, но официального подтверждения о его циркуляции в области мы еще не получили", — сообщила Сухорукова.

В городских больницах сейчас лечится 402 больных ковидом.

"На сегодня 1540 коек официально перепрофилировано под лечение COVID, но сейчас, к счастью, они заняты не полностью, используем только часть этих кроватей: 725 не используются под COVID, а используют для обычных пациентов в отделениях травматологии, хирургии и других", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, городские больницы обеспечены кислородом.

"Три емкости установлены в 17-й больнице, там 240 кислородных точек, 25-я больница — 246 кислородных точек, №18 — 100, №13 — 160, №8 — 58 кислородных точек. И мы планируем в роддоме №2 — 51 кислородная точка. На сегодня есть 804 кислородные точки", — отметила вице-мэр.

В медучреждениях Харькова, по ее словам, есть 1088 концентраторов.

Справка SQ. Новый штамм "Омикрон" был обнаружен в Украине в середине декабря. О том, что это за штамм, читайте подробнее здесь.

Чтобы минимизировать последствия очередной волны коронавируса, в Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины.

За последнюю неделя количество новых случаев коронавируса в Харьковской области менялось так:

4 января – 141;

5 января – 178;

6 января – 397;

7 января – 652;

8 января – 241;

9 января – 128;

10 января – 192;

11 января – 309;

12 января - 457.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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