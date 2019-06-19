В Харькове нарушают предвыборную агитацию

Полицейские проводят проверку по фактам нарушений правил размещения агитационной предвыборной информации в Харькове.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. О выявлении билбордов с агитацией на зарегистрированного кандидата в народные депутаты Украины с нарушением закона "О выборах народных депутатов Украины" в полицию сообщили члены организации "Гражданская сеть "Опора". Соответствующие заявления были зарегистрированы в Московском, Киевском и Шевченковском отделах полиции.

На билбордах отсутствовала информация о заказчике и другие исходные данные, не указанны сведения об учреждении, которое осуществило печать и тираж, а также информация о лицах, ответственных за выпуск.

Справка SQ. С начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 10 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В настоящее время продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»