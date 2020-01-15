В Харькове нашли десятки объектов, в которых может повториться одесская трагедия

За месяц представители Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области проверили состояние пожарной безопасности на территории 872 объектов региона.

Об этом сообщил начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций облуправления ГСЧС Сергей Колосовский, пишет "Суспільне UA".

По его словам, это около 40% из всех объектов, которые подлежат проверке.

– Готовятся 35 обращений в суд для закрытия заведений с ненадлежащей организацией пожарной безопасности. Нарушение - на каждом объекте, но тяжесть разная, - сказал Колосовский.

В перечень объектов, в отношении которых спасатели подготовили обращение в суд, 18 школ, 6 дошкольных учебных заведений, 5 вузов, 4 учреждения здравоохранения.

Спасатели направили материалы о нарушениях в суд, если руководство заведений их не устранит. Нарушителям грозят штрафы до 170 грн.

Проверки, по словам Колосовского, продлятся до 25 февраля.

Напомним, после декабрьского пожара в одесском институте, в результате которого погибли 16 человек, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину совместно с органами местной власти в течение месяца проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности учреждений образования, здравоохранения и т. д.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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