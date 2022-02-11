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В Харькове неизвестные повредили памятный знак погибшим воинам УПА
В Харькове неизвестные повредили памятный знак погибшим воинам УПА.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правонарушители облили монумент красной краской в Молодежном парке.
Сообщение о происшествии поступило 11 февраля в 11:06 в Харьковское районное управление полиции №1 от 45-летнего мужчины.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается. Полиция устанавливает личности вандалов.
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