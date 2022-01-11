В Харькове непривитых медиков будут отстранять от работы
Харьковских врачей, которые не сделали прививки от коронавируса, начнут отстранять от работы. Как сообщил во время аппаратного совещания ХОГА департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации Максим Хаустов, уровень вакцинации в Харьковской области остается низким.
Максим Хаустов напомнил, что с 31 января вступит в силу постановление Кабинета министров об отстранении от работы невакцинированных медиков. В Харьковской области уровень вакцинации остается низким.
Так, по состоянию на 10 января от коронавируса привиты только 80% медиков в Харьковской области. В ХОГА надеются, что за две недели цифра изменится, и отстранять от работы никого не придется.
"С 31 января вступает в действие постановление Кабинета министров об отстранении всего медицинского персонала от работы, если у них нет вакцинации. За этот период мы прогнозируем получить хотя бы 99%", — сообщил Максим Хаустов.
Руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов выразил уверенность, что в регионе нет врачей, которые являются противниками вакцинации.
"Это негативный будет пример, если мы будем отстранять врачей от работы. Я очень надеюсь, что врачи все у нас за вакцинацию", — сказал Олег Синегубов.
Напомним, ранее в научно-технологическом комплексе "Институт монокристаллов" из-за отсутствия прививки от коронавируса отстранили от работы 16 из 568 сотрудников. Об этом несколько дней назад рассказал первый заместитель гендиректора института Валентин Чебанов.
По его словам, в институт трижды приглашали мобильные бригады по вакцинации.Теперь, отметил Чебанов, половина непривитых все же планирует вакцинироваться, хотя изначально отношение к этому вопросу было неоднозначным.
До того обязали вакцинироваться чиновников и педагогов.
По данным Харьковского областного лабцентра, по состоянию на 10 января с начала кампании по вакцинации в регионе сделано свыше двух миллионов прививок от коронавируса. Только за истекшие сутки сделано 2569 прививок.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук