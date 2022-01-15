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В Харькове ночные порывы ветра порвали флаг и повалили деревья

В Харькове ночные порывы ветра порвали флаг и повалили деревья

Жители города сообщают о последствиях ночного «урагана».

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в телеграм-каналах, сильные порывы ветра, которые наблюдались в городе вечером и ночью, стали причиной целого ряда происшествий.

В частности, ветер порвал украинский флаг на самом высоком флагштоке в стране, а также повалил деревья и светофор. Кроме того, из-за непогоды были задержаны авиарейсы. Также сообщается, что аналогично с Харьковом без флага остался город Кривой Рог, а в городе Лубны ветер сломал пополам новогоднюю елку.

В Киеве же из-за сильного порыва ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто, при этом в одном из них на момент ЧП находилось два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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