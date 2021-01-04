В Харькове ночью девушка ушла из дома и не вернулась (ФОТО)

16-летняя Ирина Антонцева ушла из дома в Холодногорском районе 3 декабря около 2.00 ночи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена". С того времени она не вернулась, на связь с родными не выходила.

Девушка была одета в черную куртку, на ногах - черные угги, головного убора нет.

Приметы пропавшей: рост 165 см, длинные темные волосы, темные глаза, худощавое телосложение.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины, просят звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Источник: sq.com.ua

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