В Харькове ночью подростки крушили автомобили (видео)
В Харькове во дворе одной из многоэтажек группа подростков устроила погром автомобилей.
Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в паблике Kharkiv_1654.
Как отмечается, увидев свидетелей, парни не остановились и продолжили крушить транспорт.
По словам очевидцев, злоумышленники сначала отломали дворник на одной машине.
"Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару", - рассказала автор видео.
После этого другие автомобили хулиганы забросали булыжниками, разбили на них зеркала и погнули крыло одного из них.
Подробности инцидента выясняются.