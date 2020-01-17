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В Харькове ночью подростки крушили автомобили (видео)

В Харькове ночью подростки крушили автомобили (видео)

В Харькове во дворе одной из многоэтажек группа подростков устроила погром автомобилей.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в паблике Kharkiv_1654.

Как отмечается, увидев свидетелей, парни не остановились и продолжили крушить транспорт.

По словам очевидцев, злоумышленники сначала отломали дворник на одной машине.

"Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару", - рассказала автор видео.

После этого другие автомобили хулиганы забросали булыжниками, разбили на них зеркала и погнули крыло одного из них.

Подробности инцидента выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто

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