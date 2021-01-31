Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 207

В Харькове объявлен "желтый" уровень опасности. Могут быть перебои с транспортом и светом

В Харькове объявлен желтый уровень опасности. Могут быть перебои с транспортом и светом

Харьковчан предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в ГСЧС.

1 февраля в большинстве северных, центральных областей, а также Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица (второй уровень опасности, желтый). 30-31 января на дорогах также гололедица.

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

По данным Харьковского облавтодора, в течение суток на дорогах области работало 154 единиц спецтехники. Выполнялись работы по расширению проезжей части от талого снега и обработка противогололедными материалами дорог государственного значения.

По состоянию на 9.00 часов 30 января на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. 31 января (воскресенье) - ночью умеренные, местами значительные осадки (дождь, мокрый снег). Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. 1 февраля (понедельник) - облачно с прояснениями, умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.

В автодоре отметили: при таких погодных условиях, как колебания температурных показателей с плюса на минус и наоборот в сочетании с осадками и высокой влажностью воздуха, есть вероятность возникновения скользкости на дороге.

"Напоминаем водителям о необходимости обязательного использования зимних шин. В случае резкого ухудшения погодных условий водители и перевозчики могут отстояться на стоянках и местах отстоя для транспортных средств. Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации звоните по телефону диспетчера: 0573368344 и 0573367700. Звонки принимаются круглосуточно!", - говорится в сообщении.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
Сегодня 09:33    1558
Стало известно какие здания Харьковский Горсовет заложил банку для строительства парка
Сегодня 08:48    157
Вышла из дома без верхней одежды и в тапочках: пропала женщина с проблемами с памятью
Сегодня 08:14    153
Автобус вспыхнул на остановке: полиция назвала предварительную причину возгорания (ВИДЕО)
Сегодня 07:39    179
Долги по зарплате в Харьковской области – почти полмиллиарда. Половина из них – на одном предприятии
Сегодня 07:05    251
ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (АДРЕСА)
Сегодня 06:33    348
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    188
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    225
На Харківщині суд виніс вирок жінці, яка завозила в Україну «георгіївські» стрічки
30.01.2021 09:15    274
Молитва, квіти та лекція – як на Харківщині вшанували Героїв Крут (ВІДЕО)
30.01.2021 08:29    146
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 