В Харькове объявлен "желтый" уровень опасности. Могут быть перебои с транспортом и светом

Харьковчан предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в ГСЧС.

1 февраля в большинстве северных, центральных областей, а также Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица (второй уровень опасности, желтый). 30-31 января на дорогах также гололедица.

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

По данным Харьковского облавтодора, в течение суток на дорогах области работало 154 единиц спецтехники. Выполнялись работы по расширению проезжей части от талого снега и обработка противогололедными материалами дорог государственного значения.

По состоянию на 9.00 часов 30 января на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. 31 января (воскресенье) - ночью умеренные, местами значительные осадки (дождь, мокрый снег). Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. 1 февраля (понедельник) - облачно с прояснениями, умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.

В автодоре отметили: при таких погодных условиях, как колебания температурных показателей с плюса на минус и наоборот в сочетании с осадками и высокой влажностью воздуха, есть вероятность возникновения скользкости на дороге.

"Напоминаем водителям о необходимости обязательного использования зимних шин. В случае резкого ухудшения погодных условий водители и перевозчики могут отстояться на стоянках и местах отстоя для транспортных средств. Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации звоните по телефону диспетчера: 0573368344 и 0573367700. Звонки принимаются круглосуточно!", - говорится в сообщении.

Источник: sq.com.ua

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