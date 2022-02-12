В Харькове облили краской памятник (ФОТО)

В Харькове облили краской памятник воинам УПА в Молодежном парке. Об этом сообщили в Facebook-группе "Український Харків".

Памятник, который после реконструкции открыли совсем недавно, облили красной краской.

"Накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове и визита главы государства враги Украины совершили акт вандализма и испортили памятный знак воинам УПА в Молодежном парке (бывшее городское кладбище)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, сообщение о происшествии поступило 11 февраля в 11:06. По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Проверка продолжается.

Напомним, после реконструкции памятник погибшим воинам Украинской повстанческой армии открыли 25 декабря 2021 года. Тогда же памятный знак в Молодежном парке освятили. Вообще этот знак в память воинов УПА открыли в Харькове еще в октябре 1992 года, но с тех пор он подвергся многочисленным нападением вандалов: его много раз обливали краской, избивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывали фундамент, похищали элементы композиции. Реконструкция памятника в прошлом году стоила около 80 тысяч гривен.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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