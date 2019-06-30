В Харькове облили красной краской политическую рекламу

На лайтбоксе Кернес изображен рядом с другими лидерами его политической силы.

Лайтбокс был залит красной краской на улице Гиршмана, 9 в центре Харькова, – сообщает корреспондент Depo.Харків.

Ранее неизвестные разбили стекло в помещении общественной приемной депутата Верховной Рады.

Происшествие зарегистрировано полицией, однако пока не квалифицировано. Инцидент произошел 27 июня около 3:40 на улице Харьковская набережная в Киевском районе.

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Автор: Елена Трубина

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