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В Харькове облили красной краской политическую рекламу
На лайтбоксе Кернес изображен рядом с другими лидерами его политической силы.
Лайтбокс был залит красной краской на улице Гиршмана, 9 в центре Харькова, – сообщает корреспондент Depo.Харків.
Ранее неизвестные разбили стекло в помещении общественной приемной депутата Верховной Рады.
Происшествие зарегистрировано полицией, однако пока не квалифицировано. Инцидент произошел 27 июня около 3:40 на улице Харьковская набережная в Киевском районе.
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Автор: Елена Трубина
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