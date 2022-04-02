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В Харькове обстреляли Турбоатом и ХЭМЗ

Турбиностроительный завод в Харькове получил повреждения в результате обстрела 31 марта

«Люди были на улице, солнце было. И когда начался обстрел, к счастью, они были недалеко от бомбоубежища, поэтому все успели скрыться. Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод. Прилетело не только на нашу территорию, но и к соседям на ХЭМЗ и на проспект Московский», – рассказал «Суспільному» генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» Виктор Субботин.

Повреждены корпуса и оборудование. Ущерб еще предстоит оценить.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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