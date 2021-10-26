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В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу российских конфет

В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу российских конфет

В Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

Так, Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области были проведены инспекционные проверки субъектов хозяйствования, которые занимались продажей российских конфет.

«Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», - отметила Председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая.

Согласно Постановлению КМУ от 30.12.2015 № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», согласно Перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация в Украине указанной продукции запрещены.

Запрещенная продукция была снята с реализации и запрещена, ее производители - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва; ОАО "кондитерский концерн "Бабаевский"; фабрика "Победа" г. Москва; г. Старый Оскол Белгородская область; АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты 9 (девять) наименований.

За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции.

Агентство Телевидения Новости

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