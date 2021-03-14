В Харькове от последствий COVID-19 умер завотделением областной инфекционной больницы

В Харькове от последствий COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков.

Об этом сообщил анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов на своей странице в Фейсбук.

«Вчера от осложнений «короны» ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков - искренний, профессиональный человек. Светлая ему память», – написал врач.

При этом Корсунов сообщил, что мест в больницах почти не осталось.

«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород», - отметил он, добавив, что сегодня в областной клинической инфекционной больнице находятся трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет. В то же время в детской ОКИБ на инвазивной искусственной вентиляции легких находится 11-летний ребенок, а на неинвазивной ИВЛ — 17-летний подросток.

По словам Корсунова, «эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих».

Агентство Телевидения Новости