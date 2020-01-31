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В Харькове отменен очередной спектакль
Спектакль "Двое на качелях", который должен был состояться в Харькове 8 апреля, отменен. Об этом сообщается на портале по продаже билетов.
В постановке задействованы российские актеры Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко.
Ранее в организации "Світанок" заявляли, что эти артисты ездили в оккупированный Крым и в связи с этим не могут выступать на территории Украины.
"Мы категорически против создания прецедента выступления "крымнашистов" в Харькове, поэтому уже сделали необходимые юридические шаги. Уверены, что они подействуют, а если нет - сработает патриотическая общественность", - подчеркнули активисты.
Источник: sq.com.ua
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