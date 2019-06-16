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В Харькове отменили концерт группы, выступавшей в Крыму
Концерт группы Spiritual Seasons, который должен был состояться 16 июня в саду им. Шевченко в Харькове, отменен. Об этом сообщил представитель организации "Світанок" Вадим Поздняков.
Ранее активисты угрожали сорвать концерт из-за выступления группы в оккупированном Крыму.
Группа неоднократно выступала в оккупированном Крыму, а несколько участников размещены на сайте "Миротворец". Прошлой осенью после вмешательства патриотической общественности был отменен их концертный тур в Харькове, Полтаве и Днепре, - пишет Поздняков.
Сегодня выяснилось, что с официального сайта группы исчезла информация о выступлении, а сам концерт не состоится.
Источник: sq.com.ua
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