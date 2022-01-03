В Харькове патрульные наказали водителя, который не пропускал скорую

Видеозапись нарушения опубликовали медики на официальной странице Центра экстренной медицинской помощи.

Харьковские патрульные нашли и наказали водителя автомобиля Renault Trafic, который 30 декабря грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи.

Несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковые сигналы мужчина игнорировал автомобиль скорой помощи, который вез в больницу 11-летнего ребенка с диагнозом аппендицит. Теперь злоумышленнику грозит штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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