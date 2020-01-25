Сегодня 13:00
Просмотров: 69
В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста
В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что на мосту на улице Полтавский Шлях девушка пытается совершить самоубийство.
Полицейские, прибывшие на место, на мосту обнаружили девушку, которая выражала намерения прыгнуть.
Патрульные начали вести с ней переговоры.
Далее, путем согласованных действий полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.
Загрузка...