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В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста

В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста

В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что на мосту  на улице Полтавский Шлях девушка пытается совершить самоубийство.

Полицейские, прибывшие на место, на мосту обнаружили девушку, которая выражала намерения прыгнуть.

Патрульные начали вести с ней переговоры.

Далее, путем согласованных действий полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.

Агентство Телевидения Новости

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