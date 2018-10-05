В Харькове патрульный Prius сбил пешехода (видео)
4 октября около 21-00 на улице Золочевской-1 служебный автомобиль патрульной полиции сбил вышедшую на проезжую часть женщину.
Об аварии сообщают в соцсетях. По информации очевидцев, с места ДТП пострадавшую забирала "скорая". В каком состоянии женщина - уточняется.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля патрульной полиции, сопровождавшего карету скорой помощи, на пересечении улиц Золочевской и Залютинской, допустил наезд на пешехода - стоявшую на проезжей части женщину.
По предварительным данным, пострадавшая получила ушибы.
На месте работала следственно-оперативная группа.
О происшествии были оповещены руководство полиции и прокуратура.
Группа "Національний Корпус Харків" опубликовали в Facebook фото и видео с места происшествия.