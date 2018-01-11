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В Харькове пьяный водитель врезался в авто и скрылся с места аварии

10-го января около 21:20 экипаж патрульной полиции получил вызов о ДТП на пересечении улицы Олимпийской с проспектом Петра Григоренко.

В Харькове пьяный водитель врезался в авто и скрылся с места аварии

Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-21043 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-21093, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции.

Спустя некоторое время инспекторы разыскали водителя автомобиля ВАЗ-21043.

"Правоохранители составили на мужчину административные материалы по ст. 124 КУоАП за совершение ДТП, по ст. 122-4 КУоАП за оставление места ДТП, - рассказали в полиции. - Также, патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медобследования. Полицейские составили на него еще один протокол по ст. 130 КУоАП - "управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения".

В полиции отметили, что составленные материалы направят для рассмотрения в суд.

Источник: 057

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