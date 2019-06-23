В Харькове пикетировали Генконсульство России (ФОТО)

В Харькове 21 июня прошел пикет у Генконсульства России.

На акцию собралось несколько десятков человек. Они заявили о поддержке грузинского народа в связи с последними событиями в Грузии, пишет 057.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. Поводом к началу манифестаций в столице Грузии стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Тбилиси.

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на улицы и потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Люди скандировали антироссийские лозунги. Часть демонстрантов прорвалась в здание парламента. Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Около 240 человек получили ранения.

Участники акции в Харькове держали в руках плакаты: "Украина и Грузия вместе", "Россия – оккупант", "Руки прочь от Грузии и Украины" и т.д. Кроме того, они держали плакаты с надписями на грузинском языке и флаги Грузии, а также распечатанные фотографии пострадавших во время протеста.

Мероприятие охраняли несколько десятков полицейских.

Источник: sq.com.ua

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