В Харькове планировали поджечь четыре храма Московского патриархата. Такую задачу российский куратор ФСБ поставил перед харьковчанином, который согласился совершить диверсии за финансовое вознаграждение.

Запись переговоров появилась в социальных сетях, а в СБУ подтвердили факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в Харькове.

Запись переговоров координатора от ФСБ РФ с харьковчанином об организации терактов

Я посмотрел — там на Холодной Горе можно, сзади подобраться кинуть, можно на Научной кинуть. — Я не знаю, писал-не писал, там помимо того, что спалить, нужно один символ нарисовать. Смотрю, по-другому объясню, чтобы у тебя была инициатива: за одну церковь — 150, выполняешь все четыре — «косарь»

Личность, которая должна была произвести теракты, установлена. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных действий, сообщили в СБУ.

Кроме этого, сегодня утром поступило сообщение о взрывном устройстве на улице Владислава Зубенко. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила гранату Ф-1 без запала. Боеприпас опасности для окружающих не нес, отметили в полиции.

Правоохранители говорят, что агенты страны-агрессора могут пытаться дестабилизировать ситуацию в Харькове, но в регионе достаточно сил, чтобы их нейтрализовать. О полномасштабной агрессии речь не идет.

С этим согласен и мэр, Игорь Терехов.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Город Харьков — абсолютно мирный город, мы не окажемся в эпицентре военных действий, необходимо сохранять спокойствие, без тревоги. Потому что, когда человек неспокоен — он совершает ошибки. Харьковчанам не нужно бояться, нужно успокоиться, нужно работать, осуществлять те мирные планы, которые мы наметили. Мы готовы к любым вызовам, я не дам раскачать ситуацию в Харькове, у нас есть все рычаги воздействия.

Сейчас в регионе правоохранители несут службу в усиленном режиме, мобильные посты развернуты на всех въездах в город. Регион также готовится к приему беженцев из зоны столкновения.

Агентство Телевидения Новости