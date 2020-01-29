В Харькове по ночам продолжают гореть автомобили

Сегодня, 29 января, в 3:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Jetta», который был припаркован во дворе врзле пятиэтажного жилого дома по пр-ту. Юбилейном, 59-В.

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автомобиля на площади около 3 кв.м.

В 3:36 пожар был полностью ликвидирован, причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости