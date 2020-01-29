Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 149

В Харькове по ночам продолжают гореть автомобили

В Харькове по ночам продолжают гореть автомобили

Сегодня, 29 января, в 3:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Jetta», который был припаркован во дворе врзле пятиэтажного жилого дома по пр-ту. Юбилейном, 59-В.

 

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автомобиля на площади около 3 кв.м.

 

В 3:36 пожар был полностью ликвидирован, причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: авто, пожар

Читайте ещё:

Ночной поджог - сгорел внедорожник
27.01.2020 10:42    254
В Циркунах ночью горел частный дом
25.01.2020 10:50    199
На Пушкинской ночью загорелся кофейный автоприцеп
23.01.2020 10:22    199
В центре Харькова горела пятиэтажка. Спасателям пришлось эвакуировать людей
22.01.2020 17:00    252
В Шевченковском районе горела 5-этажка, жителей эвакуировали
22.01.2020 12:20    276
Халатное отношение к электроприборам привело харьковчанина к смерти
22.01.2020 11:00    252
В Дергачах пылающий дом тушили 4 часа
21.01.2020 12:40    256
В Сахновщинском районе пожар унес жизни двух человек
21.01.2020 11:20    199
В Volkswagen заявили про закінчення ери традіційних виробників
21.01.2020 10:28    272
Австралію накрили сильні дощі з градом, але пожежі тривають
21.01.2020 10:18    188
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 