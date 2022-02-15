В Харькове по улицам бегает косуля (ВИДЕО)

По одной из улиц Харькова бегала косуля. Как сообщили очевидцы в соцсетях, животное заметили у школы №56 на улице Светлой на Салтовке.

Очевидцы запечатлели, как косуля запрыгнула на школьное крыльцо, а затем ускакала прочь.

"Детям бы явно понравилась такая "соседка", но косуля резко передумала заходить в школу и побежала дальше", - отмечается в публикации.

Справка SQ. Косули (лат. Capreolus) — род оленей, обитающих на территории Евразии.

Свое латинское название косуля, вероятно, получила благодаря некоторому сходству с козой. По другой версии, своим русским названием косуля обязана косо поставленным зрачкам

Косуля является ценным охотничьим животным. Обитает в лиственных и смешанных лесах и в открытых местностях по кустарникам, типична для лесостепи, в горах поднимается до полосы вечных снегов.

Косули быстро бегают: средняя скорость бега взрослой особи составляет 60 км/ч.

В 1960-х годах косули оказались на грани исчезновения, так как люди охотились на них, ведь считали их вредителями, наносящими ущерб лесу и, соответственно, лесной промышленности.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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