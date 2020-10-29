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В Харькове под колесами двух автомобилей погиб пенсионер. Полиция открыла производство

Денис работает в одном из магазинов на проспекте Гагарина. Рабочий день, рассказывает мужчина, сегодня начался с трагических событий. Часть дороги была перекрыта, а посреди проезжей части лежало накрытое тело мужчины.

Денис

Когда я приехал, это 7-30, а это произошло где-то в 5 утра, в 5-6 утра, это уже было. Полиция была везде, одна машина, вторая, третья. Перегородили. Человек лежал. Полиция и потом катафалк приехал

Люди говорят, удар был такой силы, что у мужчины слетела обувь, а на микроавтобусе было хорошо видны следы от столкновения. Также предполагают, что пешеход мог переходить дорогу не по переходу, потому "зебра" находится в десятке метров от места, где произошла смертельная ДТП.

Дмитрий

Прямо посреди дороги он лежал, тело было. И две машине было - микроавтобус, это микроавтобус врезался. На микроавтобусе было разбито лобовое, фара, перед помят  был и какая-то еще легковая была, от удара тело отлетело на легковую. По ногам видно, мужчина был, обувь раскидана была и скорей всего человек пожилой 

70-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте. Врачи "скорой" лишь констатировали его смерть. Вместе с этим, в полиции установили, мужчину дважды сбили машины. Сначала наезд на него совершил 38-летний водитель автомобиля «Hyundai». От удара пострадавший упал на проезжую часть, после чего на него наехал автомобиль «Suzuki», который двигался во встречном направлении. 

На этом участке дороги смельчаков, которые несмотря на три полосы для движения в обоих направлениях и наличие подземного перехода, переходят проезжую часть прямо перед автомобилями, хватает - говорит Дмитрий. Ведь рядом вокзал, метро и остановки общественного транспорта.

Дмитрий

Часто перебегают. Каждый день. Такую ​​ситуацию помню лет 5 назад. Буквально на том же месте. Вот выход метро и между двумя переходами метро здесь люди часто перебегают

По факту смертельного ДТП следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии пока выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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