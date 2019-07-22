В Харькове под землей застряли люди

В Харькове спасатели подняли из погреба двух человек, которые потеряли сознание при окраске металлических конструкций. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Как уточнили спасатели, 20 июля в 18:56 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на ул. Григорьевская, 86-б. По указанному адресу выехал экипаж в составе 5 человек. По приезду на место происшествия выяснилось, что при окраске металлических конструкций погреба потеряли сознание двое мужчин 1962 и 1946 рождения, которые не могут самостоятельно подняться вверх.

В 19:41 пострадавших вытащили из погреба. Позже их направили в больницу №2 города Харькова. Состояние пострадавших - средней тяжести.

Источник: sq.com.ua

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