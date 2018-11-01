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В Харькове подорвали банкомат

В Харькове подорвали банкомат

1 ноября около 5:00 в полицию поступило сообщение о  взрыве в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического управления полиции. 

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направили на исследование. 

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. 

По заключению специалистов-взрывотехников, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. 

Сумму денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливают. 

Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. 

Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. 

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Агентство Телевидения Новости

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