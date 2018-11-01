В Харькове подорвали банкомат
1 ноября около 5:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская в Харькове.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического управления полиции.
Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направили на исследование.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По заключению специалистов-взрывотехников, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Сумму денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливают.
Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений.
Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.