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В Харькове подорвали трубу котельной бывшего завода (ВИДЕО)
Вчера, 25 мая, рабочие путем подрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на ул. Шевченко в Харькове. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По данным соцсетей, трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.
Для демонтажа использовали вещество "Аммонит № 6ЖВ". В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 кг.
Источник: sq.com.ua
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