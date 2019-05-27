В Харькове подорвали трубу котельной бывшего завода (ВИДЕО)

Вчера, 25 мая, рабочие путем подрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на ул. Шевченко в Харькове. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По данным соцсетей, трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

Для демонтажа использовали вещество "Аммонит № 6ЖВ". В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 кг.

Источник: sq.com.ua

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