В Харькове погибают ели (ФОТО)

В Саржином Яру и Ботаническом саду на Отакара Яроша погибло уже 150 хвойных деревьев.

Как рассказывают специалисты, поедает их короед-типографа, которого сначала очень трудно обнаружить.

«Мы предполагаем, что он попал с тарной дощечкой, которую завезли при реконструкции балки Саржин Яр. Так как пострадала аллея ели обыкновенной, которая находилась вдоль источника минеральной воды. А потом вредитель уже поднялся наверх на территорию экспозиций хвойных растений ботанический сада», – рассказал директор харьковского ботанического сада Александр Алехин.

Короед-типограф питается корой хвойных деревьев, прогрызая в ней ходы. Размер тела вредителя составляет около 6 миллиметров.

Несколько лет назад насекомое полностью уничтожило все елки в Краснокутском дендропарке в Харьковской области.

Алехин объясняет, чтобы остановить распространение вредителя, необходимо спилить все пораженные деревья, вывезти их с территории и уничтожить. Однако механизм изъятия засохших и погибших растений очень сложный и длительный.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алена Верекомская

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