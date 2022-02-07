В Харькове появился опасный шоколад

В Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 20 января 2022 года № 2021.5316 относительно обнаружения незадекларированного молочного ингредиента в темном шоколаде с апельсиновой цедрой, который экспортировался из Франции (розничный продавец: Auchan Centrale d'achat) в Украину (получатель: ООО «Ашан Украина Гипермаркет») (номер партии – 2007043414).

В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпотрбслужбы в Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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