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В Харькове поймали пьяного до беспамятства водителя
В Харькове поймали пьяного до беспамятства водителя.
По информации пресс-службы патрульной полиции, результат анализа на "Драгере" водителя автомобиля ВАЗ составил 3,19 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 16 раз.
Пьяный водитель стал участником ДТП, в результате которого его госпитализировали.
Всего за выходные патрульные поймали 34 водителя, которые управляли транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Источник: sq.com.ua
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