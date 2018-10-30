В Харькове поймали пьяного до беспамятства водителя.

По информации пресс-службы патрульной полиции, результат анализа на "Драгере" водителя автомобиля ВАЗ составил 3,19 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 16 раз.

Пьяный водитель стал участником ДТП, в результате которого его госпитализировали.

Всего за выходные патрульные поймали 34 водителя, которые управляли транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: sq.com.ua

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