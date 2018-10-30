В Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка
29 октября около 10:00 в полицию поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина о гибели его несовершеннолетней дочери.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тело 14-летней дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки.
Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели место трагедии и пообщались с родителям девочки.
По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе девочка училась хорошо.
Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.