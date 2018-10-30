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В Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка

В Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка

29 октября около 10:00 в полицию поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина о гибели его несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тело 14-летней дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели место трагедии и пообщались с родителям девочки.

По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе девочка училась хорошо.

Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости

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