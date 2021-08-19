В Харькове полураздетая девушка устроила танцы на тракторе

В Харькове девушка забралась на технику коммунальщиков и стала там танцевать, а потом сняла кофточку и легла на трактор. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Салтовке. По словам очевидцев, девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Харькове 6 августа женщина проехалась в трамвае в одном нижнем белье. Видео также опубликовали очевидцы в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел в трамвае №26. Женщина сначала пыталась надеть платье, но затем так и вышла из трамвая полураздетая.

А 13 августа в Харькове на ул. Мироносицкой гулял голый мужчина. В комментариях пользователи предположили, что харьковчанин мог быть под наркотическими веществами либо проиграл пари. На место вызвали полицию.

Источник: sq.com.ua

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