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В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В Харькове после обстрелов, зафиксированных вчера, 20 апреля, произошел огромный пожар на рынке. Как сообщили в облуправлении ГосЧС, вызов в Московский район поступил в 2.45. Горели торговые павильоны на площади около 1500 кв.м.

С огнем боролись 17 пожарно-спасательных подразделений ГосЧС. В 04:24 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация отдельных очагов горения продолжается.

В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В Харькове после обстрелов - огромный пожар на рынке (ФОТО)

В том же Московском районе в результате обстрела загорелись три квартиры в жилой 16-этажке. Это произошло в 02:44. Во время разведки спасатели нашли в доме четверых человек, в том числе ребенка. Их эвакуировали в безопасное место.

Всего за сутки в регионе произошло 13 пожаров, вызванных обстрелами. Больше всего пострадал Московский район Харькова, где горели частные дома, квартиры, автомобили и торговые павильоны. Всего там возникло 8 из 13 таких пожаров.

По два пожара от вражеских обстрелов произошли в Киевском и Немышлянском районах, один пожар - в Изюмском.

Пиротехнические подразделения ГосЧС в течение суток обезвредили 13 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

Новости портала «Весь Харьков»

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