Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:24
Просмотров: 248

В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

Сообщения о том, что по улице 12 Апреля двое неизвестных избивают водителя маршрутки, поступило в полицию сегодня около 12:00, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По словам очевидцев, злоумышленники вышли из своего автомобиля, вытащили водителя маршрутного автобуса на проезжую часть и избили его. Затем сели в авто и покинули место, переехав лежавшему на дороге пострадавшему ногу. С места происшествия 45-летний водитель маршрутки был доставлен в больницу.  

Сотрудники патрульной полиции задержали нападавших на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе. Следственно-оперативная группа доставила злоумышленников в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия и установления правонарушителей. Ими оказались 34-летний гражданин Украины и 51-летний гражданин другого государства, имеющий свидетельство на жительство в стране.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст. 208 УПК  Украины, а также сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления. Обстоятельства произошедшего и причина конфликта выясняются.

В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 