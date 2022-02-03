В Харькове прямо на дороге избили водителя маршрутки: нападавшие задержаны

Сообщения о том, что по улице 12 Апреля двое неизвестных избивают водителя маршрутки, поступило в полицию сегодня около 12:00, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По словам очевидцев, злоумышленники вышли из своего автомобиля, вытащили водителя маршрутного автобуса на проезжую часть и избили его. Затем сели в авто и покинули место, переехав лежавшему на дороге пострадавшему ногу. С места происшествия 45-летний водитель маршрутки был доставлен в больницу.

Сотрудники патрульной полиции задержали нападавших на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе. Следственно-оперативная группа доставила злоумышленников в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия и установления правонарушителей. Ими оказались 34-летний гражданин Украины и 51-летний гражданин другого государства, имеющий свидетельство на жительство в стране.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины, а также сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления. Обстоятельства произошедшего и причина конфликта выясняются.

Агентство Телевидения Новости